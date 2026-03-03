11 человек пострадали в лобовом ДТП с автобусом и такси на «Нарве»

На трассе «Нарва» лоб в лоб столкнулись автобус и такси, пострадали 11 человек

Сегодня на 66-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области произошло серьезное столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 35-летний водитель такси «Черри Тиго» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с автобусом, в котором находились 15 пассажиров.

В результате удара водителя такси зажало в автомобиле, и спасателям пришлось деблокировать его из салона. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в Гатчинскую межрайонную больницу.

По информации медиков, в автобусе пострадали две пассажирки. Остальных пассажиров осматривают бригады скорой помощи, уточняется количество пострадавших — всего по предварительным данным ранены 11 человек.

«Леноблпожспас» опубликовал первые фотографии с места аварии: на снимках видно смятое такси с разбитым лобовым стеклом и сработавшей подушкой безопасности, а также автобус, получивший повреждения в передней части.