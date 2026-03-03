В Волгоградской области водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля

Трагедия произошла в Городищенском районе. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 2 марта в 07.40 37-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд», двигаясь по автодороге Калач-на-Дону – Песковатка – Вертячий на 5 км не справился с управлением и съехал в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

© Родной город

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Наталья Дугина. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.