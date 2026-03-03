10-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на трассе в Волгоградской области

Серьезная авария на федеральной трассе Р–228 Сызрань—Саратов—Волгоград произошла во второй половине дня 2 марта.

По предварительной информации регионального главка МВД, в 16.20 в Камышинском районе, на 541-м километре автодороги, столкнулись сразу три транспортных средства: автомобили «Тойота Королла», «Тойота Камри» и грузовик «Сани» с прицепом «Тонар».

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 10-летний пассажир автомобиля «Тойота Королла». Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.