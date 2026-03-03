В Китае автомобиль Nio EC6 раскололся в момент ДТП

В Китае сняли на камеру расколотый на части Nio EC6 после ДТП. 1 декабря в пригороде Шанхая электрокроссовер Nio EC6 на высокой скорости врезался в бетонное ограждение. Удар был такой силы, что задняя часть автомобиля полностью отделилась от передней. Об этом сообщает CarNewsChina.

«Бортовая система автомобиля сообщила о столкновении, и компания была уведомлена. Двоих пассажиров доставили в больницу: люди не получили травм, представляющих угрозу для жизни. Местные СМИ также сообщили о заявлениях сотрудников Nio о том, что они отговаривали очевидцев от съёмки или сообщения о столкновении», — говорится в публикации.

В момент ДТП система помощи водителю не сработала, при этом в компании заявили, что двери после удара разблокировались, а ручки выдвинулись автоматически. Также отметили, что аккумулятор не загорелся и не перегрелся. Причины аварии выясняются — официальное заключение полиции и результаты техэкспертизы пока не обнародованы.

Nio EC6 — это среднеразмерный электрический купе-кроссовер китайского производства. Данная версия оснащается двухмоторным полным приводом и батареей на 100 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 630 км по циклу CLTC. Эти данные относятся к характеристикам модели в целом и не связаны с расследованием аварии.

На кадрах, размещённых в сети, видно, что в результате ДТП кроссовер раскололся на две части. Судя по отчётам, пассажиры выбрались из машины самостоятельно. Однако независимой оценки деформаций кузова, работы ремней и подушек безопасности, а также распределения нагрузок не проводилось. Имеющихся данных недостаточно для выводов о конструкции автомобиля — тем более что удар пришёлся в нехарактерную точку.

