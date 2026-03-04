На трассе в Подмосковье столкнулись маршрутка и грузовик

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком на трассе в Подмосковье.

Утром 4 марта на 41 м километре трассы А 107 в Московской области при столкновении маршрутки и грузового автомобиля погибли два человека, еще шесть получили травмы.

Утром 4 марта на 41 м километре трассы А 107 в Московской области произошла крупная авария с участием маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще шестеро пострадали.

Согласно данным Главного управления МВД России по Московской области, по факту ДТП организована проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства столкновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в порядке, установленном действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Электростали произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате аварии травмы получили три пассажира. Их доставили в медицинское учреждение.

Известно, что водитель автобуса ЛиАЗ потерял контроль над транспортным средством и допустил наезд на грузовик с полуприцепом, припаркованный на обочине.