В Ярославской области автомобиль без водителя задавил пешехода

Рыбинский городской суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности - оставленный на передаче ВАЗ-2109 начал движение при включении дистанционного запуска двигателя.

23 мая 2024 года в Рыбинске у дома 44 по улице Радищева автомобиль без водителя наехал на 78-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая через несколько дней умерла в больнице.

Оказалось, что 24-летний водитель запустил двигатель дистанционно. При этом машина стояла не на "ручнике", а на передаче, и сразу начала движение. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В суде родственник потерпевшей заявил, что примирился с подсудимым, который принес извинения и компенсировал моральный вред. В итоге Рыбинский городской суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.