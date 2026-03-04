Три человека пострадали в ДТП в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 3 марта произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе девочка-младенец. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилось около 11:10 на трассе «Ижевск — Сарапул». 55-летний водитель грузовика «Донфенг» при повороте налево совершил столкновение с «Ладой Грантов» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля, а также 43-летняя пассажирка и девочка-младенец получили травмы. Пострадавших госпитализировали.