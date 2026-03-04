В Волгоградской области в ДТП с фурой пострадал водитель ВАЗа

ДТП произошло утром 3 марта на федеральной трассе в Суровикинском районе.

Около 08.10 на 125-м километре автодороги Р–260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск столкнулись легковой автомобиль и фура.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, 50-летний водитель за рулем ВАЗ-21140 выехал на полосу встречного движения. Этот маневр привел к столкновению с грузовым автомобилем «Ситрак», следовавшим с полуприцепом «Маммут».

В результате удара водитель отечественной легковушки получил травмы. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.