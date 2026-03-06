В Ленобласти патруль ДПС сбил женщину с ребенком

В Тосненском районе Ленинградской области автомобиль ДПС сбил машину с ребёнком после того, как как пошёл на обгон грузовика. Об этом сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП СПб».

По его данным, авария произошла 5 марта около 20:45 на Московском шоссе в районе Тосно (посёлок Ушаки). Патрульный автомобиль двигался со скоростью около 90–100 км/ч при разрешённых 60 км/ч. Водитель ДПС пошёл на обгон грузовика, в результате чего и произошёл наезд на пешеходов.

Свидетели происшествия также обратили внимание на действия сотрудников после аварии. По их словам, сначала женщину с ребенком подвинули ближе к матери, но затем девочку переместили на обочину, хотя во время ДТП пострадавших трогать категорически нельзя.

«Девочка плакала, говорила, что болит нога и спина, мать лежала в сознании, но не двигалась», — рассказывают очевидцы. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

