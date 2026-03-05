Автобус с пассажирами попал в ДТП в Новосибирской области

В Новосибирской области началась доследственная проверка после дорожного инцидента: рано утром в четверг столкнулись пассажирский автобус и легковое авто, есть пострадавшие.

По предварительным данным госавтоинспекции региона, в аварии травмы получили два человека. В региональном главке СКР "РГ" уточнили, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение районного центра, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе доследственной проверки будут установлены обстоятельства ДТП, кроме того, следователи проверят, насколько водитель рейсового автобуса соблюдал правила оказания услуг по перевозке пассажиров.