Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком в Домодедове

В подмосковном Домодедове произошло жесткое ДТП с участием фронтального погрузчика, в результате которого погиб ребенок. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

© Подмосковная полиция / Telegram

Авария произошла примерно в 15:50 на 42 километре автодороги М-4 «Дон».

— По предварительной информации, водитель 1979 г. р., управляя легковым автомобилем «Киа», совершил попутное столкновение с фронтальным погрузчиком. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры легковушки — женщина 1981 г. р., а также мальчик 2024 г. р. Они госпитализированы. Впоследствии ребенок скончался, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Утром того же дня два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкине. Еще шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.