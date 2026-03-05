В Подмосковье погиб годовалый ребенок в ДТП

Вечером в среду на 42-м километре автодороги «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок в возрасте 1 года. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Около 17 часов вечера автомобиль «Киа» столкнулся с погрузчиком, убиравшим снег. При этом спецтехника двигалась в попутном направлении. В ДТП получили травмы 44-летняя женщина и ее годовалый сын. Пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение, где им была оказана помощь. Однако, ребенка спасти не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса РФ. Контролирует расследование прокуратура города Домодедово.