BMW протаранил маршрутку в Приморье

На территории Артёмовского городского округа Приморья произошло очередное ДТП с участием автобуса, перевозящего пассажиров по регулярному муниципальному маршруту, на сей раз пострадал автобус на маршруте № 1М, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Городской telegram-канал уведомляет горожан, что автобус попал в аварию на перекрёстке улиц Интернациональная и Лазо. Маршрутка ехала по улице Интернациональной, когда её протаранил автомобиль BMW, поворачивавший на улицу Лазо. Автолюбитель не убедился в безопасности манёвра, так что он является виновником происшествия. Автобус же получил такие повреждения, что временно сошёл с маршрута.

Перевозчик обещал предоставить подменный автобус. Пассажиры и шофёр в ДТП не пострадали.

В 2025 году в Артёме в ДТП пострадало 14 автобусов муниципального перевозчика, а в 2026 – уже четыре автобуса.