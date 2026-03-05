Мужчина на электровелосипеде сбил пятилетнего ребенка в Петербурге
В Северной столице правоохранители проводят проверку по факту ДТП, где пострадал пятилетний мальчик. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел вечером четвертого марта около одного из домов на проспекте Народного Ополчения. 25-летний молодой человек на электровелосипеде наехал на пятилетнего мальчика, который шел по тротуару в сопровождении мамы.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.30 КоАП РФ. Идет проверка.