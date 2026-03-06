В Приморье водитель автомобиля сбила амурского тигра

В районе ЗАТО Фокино Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель автомобиля сбила амурского тигра. Животное занесено в Красную книгу России.

Как сообщили в пресс-службе минприроды региона, инцидент произошел ночью 6 марта. Прибывшие на место аварии сотрудники охотнадзора, приморской авиабазы и полиции обнаружили, что хищник после столкновения ушел в лес и залег на удалении от дороги.

За тигром наблюдали в течение ночи с использованием тепловизора и беспилотника. Утром животное ушло дальше в лес.

"По данным специалистов, внешних признаков травм или серьезных повреждений у животного не обнаружено, а хищник передвигается уверенно", - говорится в сообщении министерства.

Водитель иномарки получила легкие травмы и находилась в состоянии сильного испуга. Ей оказали необходимую помощь.