Иномарка протаранила автобус с пассажирами в центре Нижнего Новгорода

Авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса произошла в центре Нижнего Новгорода вечером 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП случилось на площади Минина и Пожарского около 19:30. 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi при развороте врезался в ПАЗ под управлением 52-летнего мужчины. В аварии пострадала одна из пассажирок автобуса — 57-летняя женщина. Ее доставили в больницу имени Семашко.

По данному факту проводится административное расследование.

