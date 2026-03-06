КамАЗ смял Mitsubishi с людьми на трассе под Новосибирском

Днем 6 марта на 115 км автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу — грузовой автомобиль занесло. В это же время на встречной полосе находился внедорожник Mitsubishi, произошло столкновение. В машине находились три человека.

© VN.ru

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажиры автомобиля Mitsubishi мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, сегодня же состоялось заседание комиссии при Правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения.

На заседании прозвучали доклады о состоянии аварийности и принимаемых мерах, направленных на повышение безопасности дорожного движения, на территории региона в 2025 году.

Во время заседания губернатор Андрей Травников потребовал нестандартно бороться с нарушителями ПДД.