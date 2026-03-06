На трассе в Калининграде произошло ДТП с девятью автомобилями

Девять автомобилей столкнулись на трассе в Калининграде. Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.

По данным ведомства, ДТП с участием транспортных средств произошли около 08:20 (09:20 мск) на 20-м км автодороги «Приморское полукольцо».

«Один из пассажиров получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение», - отмечается в сообщении.

Ранее на трассе в Московской области столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль, погибли два человека, шестеро пострадали.