В Москве произошло массовое ДТП в Ходынском тоннеле

На севере Москвы произошло крупное ДТП в тоннеле на Ленинградском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, инцидент случился в Ходынском тоннеле. По предварительным данным, столкнулись несколько автомобилей, следовавших с севера в сторону центра города.

По словам очевидцев, разбитые машины заняли правые полосы, из-за этого движение в сторону Белорусского вокзала затруднено.

На место аварии прибыли экстренные службы. Данные о пострадавших и ущербе уточняются.