В Кузбассе двое взрослых и ребенок попали в страшную аварию с грузовиком

Правоохранители Кузбасса выясняют обстоятельства фатальной аварии, произошедшей в пятницу, около 11 часов по местному времени, на автодороге "Обход города Мариинска Р255 "Сибирь".

Как сообщили в региональном главке МВД, женщина за рулем легкового авто Toyota Corolla Runx пошла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

В аварии погибли сама 42-летняя водитель иномарки и ее пассажиры - 21-летняя женщина и трехмесячная девочка. На месте ДТП сейчас работают силовики, детали произошедшего уточняются.

По данным следователей, в связи с трагическим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.