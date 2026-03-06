В Казани девушка врезалась в стаю куропаток на трассе.

В Казани молодая девушка врезалась в стаю куропаток на трассе, сообщает телеграм-канал Mash Iptash в пятницу.

По данным журналистов, девушка рассказала, что ехала по трассе со скоростью почти под 200 километров в час, а появившихся на пути птицы приняла за голубей, думая, что они разлетятся.

Но они не разлетелись, последовал удар, и на лобовое стекло попала кровь. Девушка остановилась, увидела двух птиц, которые застряли в решетке радиатора, а также отсутствующий у машины номер в результате столкновения.

Телеграм-канал уточняет, что девушке назначили штраф в 600 рублей, а замена бампера ей обойдется в несколько десятков тысяч рублей.