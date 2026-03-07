Актриса «Склифосовского» Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

По данным портала Life, в Зубово-Полянском районе Мордовии 4 марта произошла ужасная авария, унесшая жизни известной актрисы, любимой зрителями по сериалу «Склифосовский».

Екатерина Ведунова и её 15-летняя дочь Элина погибли в результате столкновения их автомобиля с фургоном «Луидор». По информации республиканской Госавтоинспекции, 45-летняя артистка скончалась непосредственно на месте происшествия, а её дочь умерла в больнице.

В ведомстве также уточнили, что водитель автомобиля «Рено» и 70-летняя пассажирка этой же машины были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Личности погибших были подтверждены однокурсницей актрисы. Как сообщила подруга семьи, Екатерина и Элина были неразлучны, словно «две половинки одного целого», и их уход произошел одновременно. Церемония прощания назначена на 9 марта и пройдет в одном из траурных залов города Балаково Саратовской области.

Екатерина Ведунова, родившаяся в 1980 году, была актрисой Балаковского драматического театра, а также часто появлялась на телеэкранах. Зрители могли видеть её в таких проектах, как «Склифосовский», «Чернобыль», «Универ», «СашаТаня» и «Годунов».