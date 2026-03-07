Стали известны подробности ДТП, в котором погибли актриса Ведунова и ее дочь

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в Мордовии в ДТП с фургоном, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© kino-teatr.ru

Инцидент произошел в среду, 4 марта, в 22.23 мск на 439-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» Зубово-Полянского района. Подробности о ЧП стали известны только сегодня, отметили журналисты.

Водитель Renault Fluence, в котором находились актриса и ее дочь, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся по ней в сторону Пензы автомобилем «Луидор».

На кадрах опубликованного Госавтоинспекцией Мордовии видео легковой автомобиль после столкновения с фургоном вылетает на обочину. На машине заметны сильные повреждения.

«В результате ДТП 77-летний водитель Renault и 70-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. 45-летняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка автомобиля скончалась в больнице», — отметил источник.

Собеседник агентства уточнил, что жертвами аварии стала актриса Екатерина Ведунова и ее дочь-подросток.

«Да, это она. Ведунова. Девочка — это ее дочь, хотя у нее другая фамилия», — пояснил источник.

Ведунова родилась 9 июля 1980 года. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова в 2004 году, после чего служила в Балаковском драматическом театре.

В ее фильмографии — роли в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Чернобыль».