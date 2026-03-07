Водитель автомобиля допустил столкновение со стеклянными дверями вестибюля станции метро «Пражская», сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

«На ул. Кировоградская, в районе д. 13а произошло ДТП: водитель допустил наезд автомобиля на препятствие – полусферу – и двери вестибюля станции метро «Пражская», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.