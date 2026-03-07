Автомобиль влетел в вестибюль станции метро «Пражская»

Автомобиль врезался в наземный вестибюль станции метро «Пражская». Сейчас выход № 9 временно закрыт. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Станция «Пражская» работает штатно. Безопасности пассажиров ничего не угрожает. Для входа и выхода можно пользоваться соседними лестницами (выходы № 10–12), — передает Telegram-канал «Дептранс. Опеативно».

6 марта трамвай № 16 столкнулся с машиной на Чертановской улице в Москве. Виновником аварии оказался водитель машины. Он нарушил ПДД, не уступив дорогу трамваю на перекрестке. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ДПС установят все обстоятельства аварии.

2 февраля трамвай № 26 сбил человека около остановки «Метро «Университет» в Москве.