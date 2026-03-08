«Магистраль встала»: в Москве ДТП парализовало движение

На юге Москвы автомобильная авария затруднила движение.

Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковушка задела автобус, который поворачивал с Ясеневой улицы на Каширское шоссе. Пока идет разбор ДТП, магистраль встала в сторону области», – говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии образовался автомобильный затор.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области водитель влетел в человека на дороге. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как машина врезается в толпу и сбивает человека, от удара мужчина отлетает в сторону на проезжую часть. Через несколько секунд к нему подбегают пешеходы.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Грязнова. О состоянии пострадавшего не сообщается.