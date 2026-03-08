Пьяный водитель в Химках устроил смертельное ДТП, перепутав полосы

В Химках нетрезвый водитель перепутал полосы и устроил смертельное ДТП. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в столичных Telegram-каналах.

Пьяный мужчина, управляя белым автомобилем марки Haval, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной на высокой скорости. В результате удара его товарищ, сидевший на пассажирском сиденье, погиб на месте, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

4 марта два человека погибли в ДТП с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкине. Еще шесть человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.