Пять человек разбились насмерть в лобовом ДТП в Прикамье

Страшная авария произошла 8 марта на трассе Кудымкар-Карагай в Пермском крае. Там столкнулись две иномарки — кроссовер «Крета» и «Соната». Удар был такой силы, что выжить удалось лишь одному человеку.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, виновником ДТП предварительно считают 56-летнего водителя «Креты». Мужчина не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в «Сонату». Погибли оба водителя, а также двое пассажиров «Креты» и один пассажир второй иномарки. Еще одного пострадавшего — пассажира кроссовера — экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего и проводят проверку. Основной версией называют неблагоприятные погодные условия, которые водитель не учел при движении.

Ранее на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло крупное ДТП с участием шести транспортных средств - погибли три человека.