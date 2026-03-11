13-летний школьник пострадал при столкновении двух автомобилей в Волгограде

ДТП произошло в Кировском районе. Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, 10 марта в 13.40 напротив д. 147 на ул. 64 Армии 40-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной «Газ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летний пассажир маршрутного такси «Форд» доставлен в медучреждение для оказания помощи. Наталья Дугина.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.