ДТП с участием двух легковушек в Башкирии унесло жизни пяти человек

Смертельная авария произошла на 72-м км автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

© ГАИ

По его словам, пять человек погибли в результате столкновения автомобилей Hyundai Solaris и «Лада Приора».

«Водитель «Лады» и двое его пассажиров, а также водитель иномарки и его пассажир погибли на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Еще два человека получили различные травмы. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, подчеркнул Севастьянов.

8 марта в подмосковных Химках столкнулись белый и черный автомобили. Как сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва», за рулем первой машины находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вместе с приятелем «гонял по улицам», в результате чего выехал на встречную полосу. Как итог, транспортное средство врезалось в двигавшийся навстречу автомобиль.

Пассажир белой машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновнику ДТП грозит наказание от пяти до 15 лет лишения свободы.