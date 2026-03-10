На Ставрополье пять человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей

Пять человек получили травмы в результате серьезного ДТП в Буденновском округе Ставропольского края. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, водитель одной из легковушек выехал на встречную полосу в том месте, где это запрещено. Из-за плохого обзора он не успел среагировать и столкнулся с другим авто.

"В результате автоаварии 21-летний водитель Lada Vesta, а также 37-летний водитель Lada Granta и его пассажиры 40, 10 и 3 лет с различными травмами доставлены в больницу города Буденновска", - отметили в пресс-службе УГИБДД по Ставрополью.

На месте столкновения работают экстренные службы и следователи.