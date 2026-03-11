Несколько автомобилей столкнулись в районе Проектируемого проезда № 7083

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Проектируемом проезде № 7083. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В районе аварии наблюдается затруднение дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда ДТП.

До этого шесть автомобилей столкнулись на МКАД в районе Мытищ. В результате аварии травмы получили два человека.

Кроме того, в конце февраля на 85-м километре дороги М-4 «Дон» произошло пять аварий. Участниками ДТП стали 12 автомобилей. Никто из водителей не получил травмы.