На 70 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП

На МКАД на видео сняли разбитые авто после ДТП . Инцидент произошёл на 70 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах, размещённых в Telegram-канале, видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили: два большегруза и легковая машина. При этом рядом с автомобилям находятся люди. На записи также заметно, что в результате ДТП движение было затруднено, поскольку машинам нужно было объезжать поврежденные транспортные средства, которые заняли две полосы движения.

