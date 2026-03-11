На Байкале водитель перелетел через треснувший лед

На озере Байкал водитель автомобиля рискнул проехать по треснувшему льду и буквально перелетел опасный участок. Машина с разгона пересекла расколотую поверхность и чудом не ушла под воду.

Как сообщили в МЧС Иркутской области, личность владельца автомобиля уже установлена. В ведомстве напомнили, что выезд на лед вне официальных переправ строго запрещен.

Ранее, 20 февраля, на Байкале произошла трагедия: автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед. В салоне находились девять человек, выжить удалось лишь одному.

По предварительным данным, водитель нарушил правила безопасности. Позднее водолазы подняли со дна озера тела всех погибших.