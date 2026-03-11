В ДТП со скорой и автобусом в Кирове пострадали четыре человека

Травмы получили водитель и фельдшеры медицинской бригады, а также одна пассажирка общественного транспорта.

Около девяти вечера вчера в Кирове на Октябрьском проспекте у дома № 110 произошла серьёзная авария, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Машина скорой помощи, управляемая 62-летним мужчиной, двигалась с включёнными специальными сигналами и сиреной, когда столкнулась с автобусом ЛиАЗ маршрута № 54 под управлением водителя 41 года.

В результате инцидента травмированы водитель скорой, две сотрудницы медицинского экипажа (женщины-фельдшеры 30 и 52 лет), а также 40-летняя пассажирка автобуса. Обстоятельства и причины ДТП сейчас уточняются компетентными службами.