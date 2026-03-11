Водитель грузовика задним ходом сбил напарника в Омске

Водитель грузовика задним ходом насмерть сбил напарника в Омске
Сегодня, 11 марта, в 10:50 часов поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика «Донгфенг», сдавая задним ходом при движении в районе улицы Раздольной (строение № 1), наехал на своего напарника.
В результате 52-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в омской полиции.