В Омском районе водитель «Лады» сбила девочку

Сегодня, в 08:40 часов в Омском районе произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем «Лады Калина» на улице Луговой в селе Новомосковка сбила девочку 16-ти лет, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП несовершеннолетней потребовалась помощь врачей.

Окончательные причины и обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе проверки, сообщили в омской полиции.