Сильная метель сдула с дороги «Газель» в Башкирии

В Башкирии сильная метель снесла с дороги «Газель» — из-за плохих погодных условий в регионе закрыты четыре трассы. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

© Скриншот с видео / Baza / Telegram

Инцидент произошел на трассе Юлдыбаево — Акъяр. Водитель иномарки пытался прикрыть грузовик от ветра, но это не помогло — порыв опрокинул «Газель» на дорогу.

Ранее местные власти ограничили движение по этому участку для грузовых и пассажирских автомобилей из-за сильной метели, снега, гололеда и тумана.

Кроме того, с утра ограничения также действуют на федеральной трассе М-5 (в Уфимском и Иглинском районах). Полностью закрыты дороги Белебей — Ермолкино и Подлесное — Шаровка в Белебеевском районе. Водителям рекомендуют держать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, говорится в публикации.

Во время непогоды в Москве работникам пришлось организовывать дежурство тягачей и тяжелых автокранов на МКАД и в ТиНАО. На автострадах тяжеловозам не удавалось забираться на склоны.