Ребенок пострадал при столкновении двух машин в Аксайском районе

Несовершеннолетний пассажир пострадал в ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Авария произошла днем 11 марта на 700-м км автодороги М-4 «Дон», сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Водитель 1967 г. р., по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево допустил столкновение со встречным автомобилем Lexus ES250 под управлением водителя 1974 г. р.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир Lexus 2014 г. р. получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», – пишет источник. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее три иномарки столкнулись на улице Большой Садовой в Ростове.