Два автомобиля попали в серьезное ДТП на трассе в Омской области

Два водителя погибли в метель на трассе в Омской области
По данным омской прокуратуры, накануне вечером на 294-м км дороги «Омск – Тара» 50-летняя женщина за рулем «Ниссан Ноут» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в машину «Лада Гранта» под управлением 25-летнего мужчины.
В результате водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель «Ниссана» - в машине скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, что накануне вечером в Омске и Омской области началась метель с сильным ветром. Из-за непогоды были отменены вечерние рейсы на автовокзале.