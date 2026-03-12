Два автомобиля попали в серьезное ДТП на трассе в Омской области

По данным омской прокуратуры, накануне вечером на 294-м км дороги «Омск – Тара» 50-летняя женщина за рулем «Ниссан Ноут» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в машину «Лада Гранта» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель «Ниссана» - в машине скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что накануне вечером в Омске и Омской области началась метель с сильным ветром. Из-за непогоды были отменены вечерние рейсы на автовокзале.