Сезон ДТП с мопедами открыт во Владивостоке

Первое ДТП с мопедом произошло во Владивостоке в этом году, это произошло вечером 11 марта, около 21:00 в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

О происшествии докладывают аварийные комиссары. В районе дома № 7 на улице Адмирала Горшкова водитель ГАЗели, поворачивая с главной дороги, столкнулся с мопедом, который, судя по всему, не заметил, потому что двухколёсное транспортное средство двигалось без включённых фар. Водителя мопеда, предположительно несовершеннолетнего, с места ДТП увезла бригада скорой медицинской помощи.

Жители Снеговой Пади неоднократно обращали внимание правоохранительных и надзорных органов на гонки подростков по микрорайону на мопедах со всеми возможными нарушениями правил дорожного движения и элементарной безопасности. Школьники гоняют без фар, шлемов и, скорее всего, водительских прав (получить их для управления мопедом можно с 16 лет, многие гонщики выглядят младше). Утверждается, что некоторые гонщики и их пассажиры пребывают в состоянии алкогольного опьянения, у местных жителей есть предположения, в каком из придомовых магазинов ведётся незаконная реализация спиртных напитков несовершеннолетним.

В прошлом году полиция интересовалась противоправными действиями подростков в Снеговой Пади, но никаких улучшений после проверок жители микрорайона не заметили.

Горожане также неоднократно обращали внимание на отсутствие социальной инфраструктуры в Снеговой Пади, которое превращает микрорайон в гетто. Основным развлечением подростков становятся сборища на детских площадках и в местном «ресторане быстрого питания». Учреждений культуры, спорта и дополнительного образования в микрорайоне нет, обещания достроить многострадальный физкультурно-оздоровительный комплекс празднуют в этом году 15-летний юбилей, и даже местный пруд с уточками рискует исчезнуть под очередным ЖК.