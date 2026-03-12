В Красноярске легковушка на высокой скорости влетела в остановку

Авария произошла днем 11 марта на улице Молокова. В момент удара людей на остановке не было.

© Vse42.ru

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения 11 марта в 16:09. Автомобиль на высокой скорости двигался по улице Молокова, но в районе дома 1г водитель не справился с управлением. Машину занесло, после чего она врезалась в остановку "микрорайон Иннокентьевский" – передаёт prmira.ru.

По данным очевидцев, в этот момент никто не ждал транспорта, что позволило избежать трагедии. В Госавтоинспекции сообщили, что за рулем находился 29-летний мужчина. Он не пострадал и был трезв. Ранее водительских прав он не лишался.