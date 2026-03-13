Двое детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Тулуне

В Тулуне при лобовом столкновении легкового автомобиля и автобуса с пассажирами погиб человек, двое детей получили травмы.

Авария произошла вечером 12 марта недалеко от микрорайона Железнодорожников. Столкнулись маршрутный автобус и ВАЗ-2109.

"Водитель легкового автомобиля погиб. Двое ехавших в автобусе детей обратились за медицинской помощью", - сообщили в главке МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.