Водителя автобуса осудят за массовое ДТП с мигрантами в Нижегородской области

Дело о столкновении двух автобусов с 110 мигрантами под Арзамасом передали в суд.

В Арзамасском районе в суд направлено дело о ДТП на трассе М‑12 с участием двух автобусов с иностранными пассажирами, в результате аварии пострадали четыре человека.

В Арзамасском районе Нижегородской области в суд передано уголовное дело о дорожно‑транспортном происшествии с участием автобусов, перевозивших иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в декабре 2025 года на трассе М‑12. По данным полиции, водитель автобуса Yutong не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автопоездом. От удара грузовик протаранил другой автобус, остановившийся впереди.

В каждом из двух автобусов находилось по 55 иностранных пассажиров. В результате ДТП четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Материалы расследования направлены в суд, водителю, признанному виновником аварии, грозит до двух лет лишения свободы.

В ведомстве также сообщили, что по итогам проверки в отношении ряда иностранных пассажиров составили 11 административных протоколов. Им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы страны.

