Массовое ДТП с машинами ДПС парализовало трассу Тюмень – Ханты-Мансийск

На федеральной трассе под Тобольском произошла авария с участием нескольких автомобилей. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших автомобилей заметили патрульную машину. Подробности – на «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

«Массовое ДТП по пути в Тюмень, после Байкалово, с участием машины ГИБДД», – данные видеокадры сняли очевидцы.

По предварительным данным, в на данном участке столкнулись не менее шести автомобилей, среди которых оказалась и машина дорожно-патрульной службы. На месте происшествия образовался серьезный затор, однако точной информации от региональной пресс-службы ГИБДД еще не поступало.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на этой же федеральной трассе в аварии погибли два человека, еще девять получили травмы различной степени тяжести.