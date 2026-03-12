В Саранске автобус наехал на выпавшую из салона 72-летнюю пассажирку

В Саранске произошел наезд автобуса на пассажирку, которая выпала из салона.

По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел на автобусной остановке, когда 72-летняя женщина выходила из «ПАЗа». В момент ее выхода водитель начал движение, пенсионерка упала на проезжую часть, а автобус продолжил движение и наехал на лежавшую на дороге женщину.

После случившегося водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате проведенных розыскных мероприятий мужчину удалось задержать.

Известно, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение. У пенсионерки диагностированы травмы различной степени тяжести, сообщает портал "Известия Мордовии".

Ранее стало известно, что в Рузаевском районе Мордовии грузовик столкнулся с припаркованными автомобилями. В результате погибли два рабочих дорожной службы. Еще двое находятся в больнице. Также сообщалось, что в Мордовии столкнулись пассажирский поезд, следовавший из Ульяновска в Москву, и бензовоз.