В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами

В Челябинской области выясняют обстоятельства самопроизвольного возгорания пассажирского ПАЗа, двигавшегося по межмуниципальному маршруту. К счастью, люди успели эвакуироваться. Причины ЧП пока не установлены, сообщили в пятницу Госавтоинспекции региона.

"Сегодня около 09.17 на улице Победы в селе Уйское произошло возгорание маршрутного автобуса маршрута "Ларино - Уйское", - пояснили в ведомстве. - По предварительным данным, водитель в пути совершил остановку для предоставления преимущества встречному транспортному средству, после чего начался пожар".

В салоне в момент происшествия находились 23 пассажира. Никто из них не пострадал. Водитель при попытке тушения пожара получил ожог руки и направлен в медицинское учреждение.

По факту ЧП организована проверка. В том числе предстоит изучить документацию перевозчика и техническое состояние автобуса.