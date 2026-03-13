Серьезное ДТП произошло в Карелии на автодороге А-121 "Сортавала"

$79.0791.39

В Карелии в ДТП с тремя машинами один человек погиб, четверо - в больнице

Серьезное ДТП произошло в пятницу на автодороге А-121 "Сортавала". В аварию попали три автомобиля.

Это случилось в Питкярантском районе Карелии.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки при заносе на повороте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковой машиной. В ДТП попал и водитель еще одной машины, двигавшийся попутно. Чтобы избежать прямого столкновения, он съехал в кювет.

В результате ДТП травмированы и доставлены в больницу четыре человека, в том числе 13-летняя девочка. Погиб 71-летний мужчина.

На месте ДТП работают полицейские, устанавливают причины ЧП.