Серьезное ДТП произошло в Карелии на автодороге А-121 "Сортавала"

В Карелии в ДТП с тремя машинами один человек погиб, четверо - в больнице
Серьезное ДТП произошло в пятницу на автодороге А-121 "Сортавала". В аварию попали три автомобиля.
Это случилось в Питкярантском районе Карелии.
По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки при заносе на повороте выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковой машиной. В ДТП попал и водитель еще одной машины, двигавшийся попутно. Чтобы избежать прямого столкновения, он съехал в кювет.
В результате ДТП травмированы и доставлены в больницу четыре человека, в том числе 13-летняя девочка. Погиб 71-летний мужчина.
На месте ДТП работают полицейские, устанавливают причины ЧП.