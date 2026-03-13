Массовое ДТП с автобусом произошло в Нижнем Новгороде

ДТП с участием общественного транспорта случилось в Ленинском районе Нижнего Новгорода 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.

Авария произошла примерно в 15:05 неподалеку от дома № 35 по улице Героя Попова. 57-летний водитель грузового автомобиля Scania не убедился в безопасности маневра и столкнулся с легковушкой Hyundai Solaris, за рулем которой находился 53-летний мужчина. Последняя машина, в свою очередь, врезалась в автобус ЛИАЗ под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получил 31-летний пассажир общественного транспорта. Каретой скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу № 13. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что число погибших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло на 97% за год.

