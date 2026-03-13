В Москве взыскали с водителя 600 тыс. рублей за уничтоженный в ДТП каштан

Удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате ДТП на Кутузовском проспекте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«В декабре 2025 года на Кутузовском проспекте в результате ДТП был полностью уничтожен взрослый каштан. Два лихача устроили гонки, в результате водитель Lexus не справился с управлением, автомобиль вылетел на тротуар и сломал дерево под корень», – говорится в сообщении.

Отмечается, что межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск к 24-летнему водителю внедорожника о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.